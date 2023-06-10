Путин выразил соболезнования Токаеву в связи со смертельными пожарами в Казахстане

Путин выразил соболезнования Токаеву в связи со смертельными пожарами в Казахстане
Фото: Baltphоto/Павел Долганов

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с масштабными природными пожарами на востоке Казахстана. Телеграмма со словами главы РФ опубликована на сайте Кремля.

В письме с соболезнованиями Путин передал президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву слова сочувствия и поддержки из-за бедствия, обрушившегося на восток республики. Российский лидер выразил уверенность, что последствия трагедии удастся преодолеть, и все пострадавшие территории вернутся к спокойной жизни.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что лесной пожар произошел в Батпаевском лесничестве на востоке Казахстана. Он начался 8 июня после ударов молний. На следующий день власти объявили, что погибли три работника лесхоза, а еще 11 пропали. Вскоре были найдены тела пропавших.

Площадь лесного пожара достигла 60 тысяч гектаров. С огнем на месте ЧП пытаются справиться 1000 специалистов из различных ведомств, свыше 200 единиц спецтехники и 11 вертолетов. Проблем в тушении добавляет высокая температура, большая площадь и порывы ветра.

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