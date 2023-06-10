Теннисистка Корнеева выиграла юниорский Roland Garros

Россиянка Алина Корнеева одержала победу над теннисисткой из Перу Лусианой Перес Аларкон в финале юниорского Roland Garros. Матч прошел 10 июня в Париже и закончился со счетом 7:6 (7:4), 6:3 в пользу Корнеевой.

Российская спортсменка, получившая на турнире третий номер посева, в первой партии отыграла четыре сетбола. У перуанки на турнире был шестой номер посева. В четверть- и полуфинале она победила россиянок Алевтину Ибрагимову и Анастасию Гурьеву соответственно.

Для Корнеевой эта вторая победа на юниорском турнире Большого шлема кряду. В этом году она уже вышла победительницей из чемпионата Australian Open. Это третья россиянка, которая смогла выиграть Roland Garros, перед ней идут Надежда Петрова (1998) и Дарья Касаткина (2014).

Алине Корнеевой 15 лет, в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она находится на 331-м месте.