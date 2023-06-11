Количество людей с диабетом в Петербурге выросло в пять раз за последние 50 лет

Количество людей с диабетом в Петербурге выросло в пять раз за последние 50 лет
Фото: Baltphoto/Павел Долганов

За последние 50 лет количество людей с диабетом в Петербурге выросло в пять раз. Зарегистрировано более 168 тысяч горожан с этим заболеванием.

Такая статистика обусловлена не только ростом заболеваемости — продолжительность жизни Петербуржцев с диабетом выросла, а следовательно, и количество. Произошло это благодаря прогрессу в медицине, а также результатам работы диабетологической службы города, сообщает комитете по здравоохранению.

Большинство пациентов (92%), больных сахарным диабетом, имеют второй тип заболевания. Среди всех пациентов только 69% получают сахароснижающие препараты в виде таблеток, 23% делают инсулинотерапию, а 8% — монодиетотерапию. Федеральными льготниками из них являются чуть больше трети, а оставшиеся 64% получают региональную поддержку. Около 36% пациентов являются федеральными льготниками, остальные 64% — региональными.

медицина новости СПб сахарный диабет


 

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