Количество людей с диабетом в Петербурге выросло в пять раз за последние 50 лет

За последние 50 лет количество людей с диабетом в Петербурге выросло в пять раз. Зарегистрировано более 168 тысяч горожан с этим заболеванием.

Такая статистика обусловлена не только ростом заболеваемости — продолжительность жизни Петербуржцев с диабетом выросла, а следовательно, и количество. Произошло это благодаря прогрессу в медицине, а также результатам работы диабетологической службы города, сообщает комитете по здравоохранению.

Большинство пациентов (92%), больных сахарным диабетом, имеют второй тип заболевания. Среди всех пациентов только 69% получают сахароснижающие препараты в виде таблеток, 23% делают инсулинотерапию, а 8% — монодиетотерапию. Федеральными льготниками из них являются чуть больше трети, а оставшиеся 64% получают региональную поддержку. Около 36% пациентов являются федеральными льготниками, остальные 64% — региональными.