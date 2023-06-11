ISU продлил отстранение россиян от международных соревнований

Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов под покровительством организации, говорится на сайте ISU. Это решение касается не только фигуристов, но и конькобежцев и шорт-трекистов.

В воскресенье, 11 июня, завершается заседание совета ISU в Венгрии, на котором обсуждалась возможность допуска к соревнованиям не поддерживавших СВО россиян в качестве нейтральных атлетов. Такую рекомендацию дал Международный олимпийский комитет. Пока вопрос о возвращении российских фигуристов к турнирам решили отложить, вероятнее всего до октября, когда состоится следующее заседание совета Международного союза конькобежцев.

Пока ограничения всё ещё действуют, но до начала международного сезона, который стартует осенью, ISU еще может поменять свою позицию относительно российского вопроса.