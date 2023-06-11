ISU продлил отстранение россиян от международных соревнований

ISU продлил отстранение россиян от международных соревнований
Фото: unsplash

Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов под покровительством организации, говорится на сайте ISU. Это решение касается не только фигуристов, но и конькобежцев и шорт-трекистов.

В воскресенье, 11 июня, завершается заседание совета ISU в Венгрии, на котором обсуждалась возможность допуска к соревнованиям не поддерживавших СВО россиян в качестве нейтральных атлетов. Такую рекомендацию дал Международный олимпийский комитет. Пока вопрос о возвращении российских фигуристов к турнирам решили отложить, вероятнее всего до октября, когда состоится следующее заседание совета Международного союза конькобежцев.

Пока ограничения всё ещё действуют, но до начала международного сезона, который стартует осенью, ISU еще может поменять свою позицию относительно российского вопроса.

ISU Международный союз конькобежцев отстранение соревнования


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
ISU продлил отстранение россиян от международных соревнований
Стас Пьеха рассказал о своём самочувствие после госпитализации
Количество людей с диабетом в Петербурге выросло в пять раз за последние 50 лет
Бастрыкин вмешался в планы по уничтожению сквера в Купчино
При ДТП на трассе в Калмыкии погибло шесть человек
Бастрыкин ждет доклад об обрушении трибун в цирке-шапито в Ленобласти
Дочь распылившей перцовку в Мариинском театре женщины поместили в приют
Двое туристов из России погибли в ДТП в Тайланде