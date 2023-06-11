Скульптуры из стекла и керамики вписались в пейзажи Елагина острова

Елагин остров в Петербурге стал площадкой для проведения выставки под открытым небом «Стекло и керамика в пейзаже + металл и текстиль». Необычные скульптуры расположились на газоне перед дворцом в ЦПКиО им. С. М. Кирова.

На Восточной поляне у Елагина дворца петербуржцы и гости города могут увидеть произведения из стекла и керамики. Скульптуры из хрупкого материала словно растут из зеленой травы, причем на них можно не только посмотреть, но и потрогать — никаких ограждений на выставке нет. А у Павильона под флагом выставлены работы из металла и текстиля.

Именитые и начинающие мастера раз в год собираются на Елагином острове, вплетая произведения искусства в природный ландшафт, — рассказали в пресс-службе комитета по культуре Петербурга.

Работы художников по-разному смотрятся в течение дня в зависимости от освещения и ракурса. Последний день выставки — 12 июня.

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