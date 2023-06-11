Замок Аллы Пугачёвой в деревне Грязь находится под арестом

Алла Пугачёва не может продать свой замок в подмосковной деревне Грязь из-за проблем с налоговой.

В сети появилась информация, то народная артистка России Алла Пугачёва не может продать свой особняк в деревне Грязь. Сообщается, что проблемы с уплатой налогов у певицы начались ещё в 2018 году. Также Mash сообщает, что супруги пытаются продать свой дом, но долги значительно осложняют процесс. Из-за наложенных ограничений имущество нельзя продать, подарить или переоформить.

По словам юристов, такие меры делаются для того, чтобы должностное лицо добровольно выплатило сумму неуплаты. В худшем случае имущество выставляют на торги, а средства, полученные от продажи, идут в счёт оплаты долга.

Изначально Примадонна рассчитывала получить за 20-комнатный дом миллиард рублей, однако риелторы оценили его стоимость в 500 миллионов.