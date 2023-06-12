Причиной задержки рейсов в Пулково назвали нашествие пчел

Причиной задержки рейсов в Пулково назвали нашествие пчел
Фото: Baltphoto

В аэропорту Пулково Санкт-Петербурга в понедельник, 12 июня, наблюдается массовая задержка вылета самолетов. Оказалось, что причиной ряда трудностей оказалось нашествие пчел.

Из-за этого не состоялся по расписанию полет в Казань авиакомпании Нордвинд. Когда самолет подогнали на трап, его моментально облепил рой пчел. Об этом написали в телеграм-канале «112»‎.

В таких условиях запускать пассажиров было просто опасно. По итогу возникла вынужденная задержка отправки рейсов. Также из-за нашествия насекомых задерживается и самолет до Москвы.

По данным с онлайн-табло аэропорта Пулково в северной столице России задержалось уже больше шести рейсов. Данные по поводу отправки самолетов в настоящее время уточняются.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на вылете из Пулково самолет до Владивостока задержался больше чем на пять часов.

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