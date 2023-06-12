В Петропавловской крепости запустили выставку в честь юбилея Петербурга

В Петропавловской крепости запустили выставку в честь юбилея Петербурга
Фото: Baltphoto

В Санкт-Петербурге стартовала выставка «Городской мотив», посвященная 320-летию города. На ней петербуржцы смогут увидеть картины местного художника Павла Еськова.

Экспозиция открылась в Инженерном доме Петропавловской крепости.

Как сообщает NWPress, на выставке собрали больше 60 работ. Картины представляют из себя городские пейзажи. На них горожане и гости северной столицы России смогут увидеть улицы Петроградского и Васильевского островов, местные набережные и каналы.

Выставка может стать интересным дополнением путешествия по Петербургу для жителей других регионов. По данным пресс-службы администрации города, многие из представленных картин экспонируются впервые. Выставка продлится до 10 августа.

Также напомним, что в Санкт-Петербурге продолжает действовать экспозиция костюмов модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина.

выставка петербург петропавловская крепость


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петропавловской крепости запустили выставку в честь юбилея Петербурга
Тося Чайкина и Лев Лещенко выступили на соседних сценах в Петербурге
Причиной задержки рейсов в Пулково назвали нашествие пчел
На пенсионера в Красногвардейском районе Петербурга напал прохожий
Мигранта-ганфайтера задержали в Петербурге после стрельбы в кассира
Крестный ход состоялся в Петербурге в честь юбилея освящения Исаакиевского собора
Для девушки Петрова кинопоказ прошел со скандалом с журналистами
В Петербурге состоялась первая репетиция «Алых парусов»