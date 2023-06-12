В Петропавловской крепости запустили выставку в честь юбилея Петербурга

В Санкт-Петербурге стартовала выставка «Городской мотив», посвященная 320-летию города. На ней петербуржцы смогут увидеть картины местного художника Павла Еськова.

Экспозиция открылась в Инженерном доме Петропавловской крепости.

Как сообщает NWPress, на выставке собрали больше 60 работ. Картины представляют из себя городские пейзажи. На них горожане и гости северной столицы России смогут увидеть улицы Петроградского и Васильевского островов, местные набережные и каналы.

Выставка может стать интересным дополнением путешествия по Петербургу для жителей других регионов. По данным пресс-службы администрации города, многие из представленных картин экспонируются впервые. Выставка продлится до 10 августа.

Также напомним, что в Санкт-Петербурге продолжает действовать экспозиция костюмов модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина.