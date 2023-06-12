В Ленобласти случилась серьезная авария с двумя погибшими

В Ленинградской области в понедельник, 12 июня, на третьем километре автомобильной дороги «Керро — Грузино» случилась смертельная авария. В ДТП уже обнаружено два погибших. Также есть пострадавшие.

По официальной версии, 39-летний мужчина за рулем Range Rover не справился с управлением и врезался в автомобиль Kia Optima, который ехал по встречному направлению. Второе транспортное средство находилось под управлением 37-летнего водителя.

По итогу в аварии оказались пострадавшие. Водитель и пассажирка Kia скончались на месте происшествия. Владельца другого авто и 42-летнего пассажира экстренно госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сейчас разбирательством по факту случившегося занимаются сотрудники правоохранительных органов. Проводятся все необходимые проверки, которые помогут установить обстоятельства трагедии. Информации о необходимости возбуждения уголовного дела пока не поступало.