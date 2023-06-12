Российского туриста зарезали прямо во время прогулки по центру Стамбула

В турецком городе Стамбул зарезали 40-летнего туриста из России. Четверо неизвестных сначала начали вымогать у мужчины телефон, а позднее воткнули ему нож в сердце.
Воспользоваться холодным оружием нападавшие решили, когда россиянин попытался оказать сопротивление. Об этом написали в иностранном СМИ Habertürk.
На происходящее оперативно отреагировали простые прохожие, которые стали очевидцами трагедии. Люди вызвали скорую и полицию. Спасти российского путешественника не удалось: мужчина скончался уже в больнице от полученных травм.
В настоящее время по факту случившегося началась череда проверок. Турецкая полиция уже занимается разбирательством. Пока неизвестно, удалось ли установить личности нападавших, информации о их задержании не поступало.
Сейчас выясняется, с кем погибший россиянин находился в Стамбуле. Позднее будет принято решение о транспортировке его тела в РФ.