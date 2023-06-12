Для россиян могут ввести карту для бесплатных путешествий

В Госдуме Российской Федерации могут рассмотреть необычный аналог «Пушкинской карты»‎. Новое предложение от вице-спикера от фракции ЛДПР Бориса Чернышова затрагивает направление путешествий.

Суть идеи в том, что для молодого населения страны могут разработать карту, которая позволит бесплатно передвигаться по стране. Если такое предложение утвердят, участниками льготной программы смогут стать граждане в возрасте от 18 до 22 лет.

Карта потенциально может называться «Прекрасная Россия». Предположительно, по ней будет предоставляться ежегодно порядка 30 тысяч рублей, пишет ТАСС.

Деньги можно будет расходовать на экскурсии, круизы и туры. Также средствами будет возможно покрыть билеты эконом-класса на поезда, самолета и автобусы. Пока вопрос о введении такой программы находится только на стадии идеи, позднее предложение будет рассмотрено более основательно.