В Балтийском море обнаружили кусающих людей окуней

У берегов Финляндии в акватории Балтийского моря наткнулись на необычных рыб. Люди обнаружили вид окуней, которые могут кусать людей.

Такие рыбы называются солнечными окунями (Centrarchus macropterus). Этот вид является инвазивным для Балтийского моря. «Чужаков» могли завезти в акваторию намеренно.

Рыбы делают нерестовые отверстия, а позднее активно и даже агрессивно защищают их. Если рядом с такими выемками оказываются люди, окуни обязательно попытаются их укусить. При этом вреда они нанести сами по себе не хотят, а только защищают нерестилище. Об этом сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

Стоит отметить, что указанный вид рыб не обладает большими зубами, поэтому и серьезного вреда нанести людям не может. Опасаться нужно лишь небольших «пощипываний». Они тоже могут оказаться весьма неприятными и неожиданными. ‎