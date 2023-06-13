Бойцов СВО могут освободить от уголовной ответственности

В Госдуму России на рассмотрение внесли законопроект, по которому предлагается освободить бойцов специальной военной операции (СВО) от уголовной ответственности. Такое решение потенциально может затронуть только тех россиян, которые совершили преступления небольшой и средней тяжести.

По предлагаемому базовому закону военнослужащие смогут получить правовые гарантии и основания для законного уклонения от «уголовки»‎. Это коснется лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС РФ в период мобилизации или в военное время. Текст документа уже разместили в думской электронной базе в открытом доступе.

Предполагается, что бойцов будут освобождать от уголовной ответственности со дня увольнения со службы или получения госнаграды. Порядок прописывается даже для тех осужденных, приговоры против которых уже вступили в законную силу.

Закон начнет действовать с момента его официального опубликования. Несмотря на это, новые правила будут распространяться и на граждан, которые были привлечены к ответственности до этого дня.