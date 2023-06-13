Дерматолог раскрыла правила безопасного загара

Погода в Санкт-Петербурге быстро меняется, но летом все же удается иногда застать жару. «‎Шоколадного» загара от петербургского солнца добиться не получится, но все же можно немного подзагореть. Чтобы не навредить коже, важно придерживаться определенных правил.

В первую очередь нужно пользоваться кремом с SPF. Стоит помнить, что он начинает действовать только через 15-20 минут после нанесения. Использовать его нужно много: по два миллиграмма SPF на квадратный сантиметр кожи, отметила врач-дерматолог Нигина Кузьмина.

Также в жаркое время года можно употреблять продукты с бета-каротином. Он содержится во фруктах и овощах. Лучше всего включить в рацион чернику, черную смородину, сливы, морковь и томаты. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Важно соблюдать и некоторые общие правила. На солнце не рекомендовано находиться летом в период с 11 до 16 часов. Также есть те, кому загар вообще противопоказан: это люди с выраженной пигментацией. Во время приема курса антибиотиков от такого занятия тоже лучше отказаться.