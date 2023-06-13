Дерматолог раскрыла правила безопасного загара

Погода в Санкт-Петербурге быстро меняется, но летом все же удается иногда застать жару. «Шоколадного» загара от петербургского солнца добиться не получится, но все же можно немного подзагореть. Чтобы не навредить коже, важно придерживаться определенных правил.
В первую очередь нужно пользоваться кремом с SPF. Стоит помнить, что он начинает действовать только через 15-20 минут после нанесения. Использовать его нужно много: по два миллиграмма SPF на квадратный сантиметр кожи, отметила врач-дерматолог Нигина Кузьмина.
Также в жаркое время года можно употреблять продукты с бета-каротином. Он содержится во фруктах и овощах. Лучше всего включить в рацион чернику, черную смородину, сливы, морковь и томаты. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
Важно соблюдать и некоторые общие правила. На солнце не рекомендовано находиться летом в период с 11 до 16 часов. Также есть те, кому загар вообще противопоказан: это люди с выраженной пигментацией. Во время приема курса антибиотиков от такого занятия тоже лучше отказаться.