Будущим абитуриентам Петербурга рассказали о перспективах профессий

До череды выпускных у школьников России остается пара недель. Позднее абитуриентам со всей страны придется окончательно выбрать профессию, которой они посветят свою жизнь. Многие для продолжения учебы выберут Санкт-Петербург. Здесь уже рассказали о перспективах некоторых профессий.

Одна из востребованных сфер деятельности — медицина. Сейчас эта отрасль активно развивается в России, так что будущим врачам предстоит работать уже с совсем новыми технологиями и разработками. Например, сейчас с помощью наночастиц специалисты могут проникать в тело больного и устранять тромбы.

Другое популярное направление — саунд-дизайн. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», профессионалы этой отрасли создают звуки, которые дополняют картинку на экранах. Одни озвучивают монстров, а другие продумывают, как будет звучать космический корабль.

Также современные выпускники могут попробовать себя в индустрии моды. Это направление получило весомый скачок в развитии за последние годы и вышло на новый уровень.