Петербургский ТЦ отсудил у французского Decathlon 140 млн рублей за простой

Петербургский ТЦ отсудил у французского Decathlon 140 млн рублей за простой
Baltphoto

Торговый центр «Лето» через суд добился от ушедшего из России магазина спортивных товаров Decathlon компенсации за простой. Сумма ущерба составила 140 млн рубелей.

Московский арбитражный суд вынес решение по делу в отношении общества с ограниченной ответственностью «ОКТОБЛУ», которое владеет брендом Decathlon. Так, петербургская компания «СПБ-ЛЕТО», владелец торгового центра «Лето», пожаловалась на арендатора. Магазин спортивных товаров самовольно закрылся и задолжал компании из-за простоя.

Сумма ущерба составила 140 миллионов рублей. В материалах дела также указано, что обжаловать решение суда можно в течение месяца с момента принятия решения в силу.

Ранее стало известно, что бывший завод Toyota в Шушарах станет производственной площадкой, на базе которой будут производить электромобили класса B+ и другие типы современных машин.

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