Петербург «побагровел» от пробок в первый день ПМЭФ

Петербург &#171;побагровел&#187; от пробок в первый день ПМЭФ
Скриншот "Яндекс.Карт"

Вечером 14 июня автомобилистам стоит внимательнее искать маршруты, чтобы не встать в пробку на Петербургских улицах. Традиционный вечерний час пик осложняется ограничениями из-за ПМЭФ.

В Северной Венеции в первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «жарко» на дорогах. По данным сервиса «Яндекс.Карты» на 18:00, пробки в городе составляют семь баллов. Ситуацию с традиционным вечерним часом пик осложняют ограничения на дорогах из-за проводимого в городе важного мероприятия.

«Побагровела» набережная Обводного канала, улицы Бобровая, Марата и Правды. «Стоит» Лиговский проспект, а также дороги от станции метро «Площадь Александра Невского» и «Площадь Восстания». Литейный проспект, набережная Фонтанки, Садовая улица также не дают автомобилистам шанса пораньше добраться до дома.

При этом также стало известно, что из-за закрытия станции метро «Пионерская» в Петербурге ограничат остановку авто.

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