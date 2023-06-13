Где в Петербурге ограничат проезд для автомобилистов на время ПМЭФ-2023

В северной столице России на время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) горожан ждут ограничения. Они продлятся до конца субботы, 17 июня.

Пока участники ПМЭФ-2023 будут заняты семинарами и культурной программой, простые жители Санкт-Петербурга столкнутся сразу с рядом трудностей. На городских дорогах введут ограничения, так что петербуржцев ждут пробки и длительные объезды. Разбираемся, какие именно правила будут действовать на дорогах.

Перекрытие движения

С 08:00 12 июня до 23:59 17 июня перекрыт проезд по Домодедовской улице от улицы Пилотов до Внуковской улицы и по Внуковской улице от второго дома до Домодедовской улицы.

Сужение дороги

До 23:59 17 июня в Петербурге сузят проезжую часть на дороге к аэропорту Пулково. В связи с этим горожан просят выезжать из дома заранее, чтобы не опоздать на самолет.

Также до конца субботы будет сужена дорога на участке Стартовой улицы от Быковской улицы до Внуковской улицы. Если на время ПМЭФ запланированы поездки по этому участку, время тоже лучше распланировать с учетом пробок.

Подобные ограничения затронут и некоторые другие участки. Проезжую часть сузят на участке от Мойки до Певческого моста, по Театральной площади, площади Островского вдоль Екатерининского сквера и других территориях.

Запрет остановки

Петербуржцы с 14 по 17 июня не смогут останавливаться на автомобилях на Исаакиевской площади вдоль первого дома по Вознесенскому проспекту, на Вознесенском проспекте от Большой Морской улицы до Малой Морской улицы и на Владимирском проспекте от Стремянной улицы до Владимирского проспекта.

По данным пресс-службы Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, дорогу по набережной Мойки ограничения тоже коснутся. На четной стороне останавливаться нельзя вдоль второго дома по переулку Антоненко и от дома 24 до Певческого моста. На нечетной — от дома 97 до дома 99.

Запрет парковки

На улице Пилотов временная остановка с 14 по 17 июня будет по-прежнему разрешена, но припарковаться надолго не получится. Ограничения на парковку введут на участке от Домодедовской улицы до Стартовой улицы.

Такая же ситуация затронет территории на Стартовой улице от улицы Пилотов до Внуковской улицы и на Домодедовской улице от улицы Пилотов до Внуковской улицы.