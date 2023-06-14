Особая энергия: что нужно сделать в день летнего солнцестояния

В следующую среду, 21 июня, любители астрологии и просто интересующиеся проявлением магического в мире повседневности россияне ожидают одно из главных астрономических событий — день летнего солнцестояния. Помимо того, что это самый длинный по продолжительности светового периода день, это еще и период, когда можно загадать самые сокровенные желания.

Энергетический заряд

Астрологи отмечают, что в этот день Солнце находится на пике своего энергетического заряда, поэтому особенно важно 21 июня выйти на улицу и погулять под его лучами. Сила звезды должна наполнить человека положительной энергией, которую можно будет направить на реализацию задуманных проектов. А если таковых нет, то стоит их придумать — в этот день особенно важно мечтать «по-крупному», направляя во Вселенную свои желания. Также не стоит держать в голове дурные мысли, а лучше заняться наведением порядка в доме.

Приметы и поверья

Многие народы праздновали день летнего солнцестояния, благодаря природу за подаренное тепло. При этом если в указанный день погода стояла хмурая — быть бедному и плохому урожаю. Если же ночь перед солнцестоянием звездная, значит в лесах будет много грибов. Выпавшая утром роса считалась целебной, поэтому ее собирали, чтобы готовить омолаживающие снадобья. Также собирали и лекарственные травы, так как именно в этот день они якобы набирали всю свою «силу», из-за чего целительный эффект был более выраженным.

Какие ритуалы делают в день летнего солнцестояния?

Поскольку солнце ассоциируется с теплом и светом, стоит, если вы верите в магические ритуалы, походить вокруг костра. Перед таким «походом» стоит сплести венок из целебных трав: ромашки, иван-чая, чабреца, полыни. Заплетая цветы нужно мысленно проговаривать свои желания так, как будто они уже случились, то есть в настоящем времени — тогда Солнце поможет вам в реализации задуманных проектов.