В Петербурге переименуют 24 остановки общественного транспорта

В Петербурге с 15 июня введут новые названия для 12 остановок общественного транспорта. Несколько позже, с 30 июня, переименуют еще столько же остановочных пунктов.

В Петербурге решат проблему когда одно и то же место для разных видов транспорта называется по-разному. Так, например, «Разъезжая улица» для автобусов или «Пять углов» для троллейбусов превратится в единый вариант «Пять углов». Для трамваев, автобусов, троллейбусов станцию «Московский проспект, 129» переименуют в единую «Администрация Московского района».

В Комитете по транспорту также отметили, что вместо остановки «Гипермаркета «Ашан» дикторы в общественном транспорте будет сообщать — «Боровая улица». Также остановка «ТРЦ «Пулково-3» превратится во «Внуковскую улицу», а остановка «Рынок «Конкурент» изменит название на «Печорскую улицу».