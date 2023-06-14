Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, как и кому жаловаться на крыс и тараканов в парадных

Ситуация, когда на ступенях лестницы своего подъезда жители Петербурга встречают крыс, стала довольно распространена в городе на Неве. Шнуруют по придомовым территориям и тараканы. Вся эта антисанитария беспокоит горожан — сервис «Наш Санкт-Петербург» кишит требованиями провести дезинфекцию в местах общего пользования в разных районах города. Однако существует и еще один способ достучаться до местной администрации, чтобы наверняка решить проблему.

Кто виноват и что делать?

Как отмечают эксперты Роспотребнадзора, содержание в чистоте мест общего пользования и придомовых территорий — задача обслуживающей дом организации (ТСЖ, ЖСК, УК). Если грызуны или насекомые расплодились в подъездах, лифтах или на лестничных клетках, нужно обратиться в управляющую компанию.

Для этого нужно составить претензию в двух экземплярах, которую лучше подкрепить подписями других жителей дома. В заявлении нужно подробно описать проблему и написать, что управляющая компания должна предпринять (дезинфицировать, убраться, провести дератизацию).

Жалобу не приняли. Куда дальше?

Если управляющая компания проигнорировала претензию, нужно обращаться в Государственную жилищную инспекцию или Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. В этих организациях нужно сообщить, что ранее заявление было отвергнуто местными властями, а требования не были выполнены. Туда туже нужно направить уже составленную жалобу.

А если тараканы и крысы в квартире?

При этом в Роспотребнадзоре напоминают, что борьбу с неприятной живностью в квартирах самих петербуржцев дезинфекторы уже проводят платно, так как жилые помещения не относятся к местам общего пользования.