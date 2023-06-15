Удобство госуслуг в Петербурге решили проверить в специальной лаборатории

В Петербурге создали Лабораторию пользовательского тестирования, которая должна установить, удобно ли пользоваться госуслугами в городе.

В рамках проекта «Государство для людей» в Петербурге открылась Лаборатория пользовательского тестирования удобства пользования государственными услугами и сервисами. Как отметили в пресс-службе Смольного, проект реализовывали АНО «Аналитический центр при Правительстве РФ и ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр».

Однако что конкретно будут делать в лаборатории и каким образом протестируют введенные в городе приложения и новые системы, в городской администрации пока не уточняют.

Ранее Смольный решил игнорировать реальный запрос путешественников в Петербурге. Так, в городе отказываются развивать многообещающий проект по развитию прогулок по крышам, концентрируясь на экскурсиях по шумным производствам и заводам.