Колесов: купаться можно уже почти по всему Петербургу

В Санкт-Петербурге прогрелась вода, так что сейчас уже можно без ущерба для здоровья купаться почти во всех пригодных для этого водоемах. В Неве температура воды достигла +17 градусов. Такие показатели подходят для плавания.

При этом стоит учитывать, что на ближайших выходных северо-восточный ветер поднимет холодную воду снизу к поверхности. Об этом написал главный синоптик Санкт-Петербурге Александр Колесов в своем телеграм-канале.

По словам Колесова, на выходных намечаются небольшие преобразования в атмосферных процессах над Скандинавией и севером ЕТР. Такие изменения должны сбить жару. Сильных похолоданий не ожидается: уже со следующей недели новый антициклон вновь прогреет воду и воздух.

Ранее сообщалось, что специалисты Роспотребнадзора после череды проверок нашли в Санкт-Петербурге пляжи, на которых можно безопасно купаться.