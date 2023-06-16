Автоэксперт рассказал о правилах ухода за машинами летом

Для автолюбителей жаркая погода таит не меньше опасностей, чем зимний гололед. В летнее время машины серьезно перегреваются. Это вредит транспорту ровно столько же, сколько и людям.
Чтобы «спасти» свой автомобиль, нужно соблюдать простые правила. В первую очередь стоит помнить о том, что парковаться летом лучше в тени. Это убережет пластик. Если такой возможности нет, нужно запастись теневым экраном.
Бак в жаркую погоду лучше не заполнять до конца. Дело в том, что из-за повышенных температур топливо может расширяться. Если такое случится, бензин просто вытечет. Чтобы этого избежать, стоит заполнять только до 95% емкости бака. Об этом рассказал автоэксперт Святослав Данилов, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
Отдельно нужно запомнить, что перед поездкой лучше проверить, нет ли никаких лишних пятен под автомобилем. Подтеки бензина и прочих жидкостей могут повлечь за собой проблемы.