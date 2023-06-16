Как инцидент с «Мистером Сидром» сказался на рынке и продажах

В начале июня 2023 года в России погиб 31 человек из-за отравления ядовитым алкогольным напитком «Мистер Сидр», еще 70 человек пострадали. Произошедшее вызвало серьезный резонанс в обществе. Также трагедия сказалась на рынке и продажах.

Напиток, производимый в Самарской области, оказался опасным для здоровья. Несмотря на то, что ядовитым признали только спиртное указанного производства, многих россиян «оттолкнуло» от употребления этого напитка в целом.

Что с продажами?

За последний год продажи сидра возросли на 31%. Весной 2023 года показатели били цифры за прошедшие года.

При этом на 23-й неделе года, в период с 5 по 11 июня, аудитория покупателей сидра резко сократилась. Число продаж упало на 20% всего за семь календарных дней. Такие данные следуют из исследования центра Ромир.

Падение спроса пришлось именно на тот период, когда случился инцидент с «Мистером Сидром». Такая ситуация вполне объяснима: после новостей о гибели россиян от употребления сидра многие решили «поставить крест» на таком виде спиртного.

Рынок серьезно пострадал?

Сейчас сетевые маркеты свободно реализуют указанный вид алкоголя проверенных марок. По данным исследования, ассортимент сидра в российских магазинах оказался достаточным. Лидирует по этому аспекту «Лента», на нее пришлось сразу 60% респондентов, которые высказались о достатке ассортимента.

Пока представители и пресс-службы сетевых и частных магазинов не заявляли, что продажи сидра серьезно упали. Торговля продолжается, изъят из продажи был лишь злополучный «Мистер Сидр». Несмотря на это, эксперты все равно прогнозируют, что рынок может потерпеть неприятные изменения.

Ранее сообщалось, что «Мистер Сидр», из-за которого умерли 31 человек, был произведен из алкоголя, украденного со склада МВД.