Путин 17 июня проведет отдельную двустороннюю встречу с президентом ЮАР

На субботу, 17 июня, у президента РФ Владимира Путина запланирована встреча с главами сразу шести африканских государств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023). Отдельно состоится двусторонняя встреча с президент ЮАР Сирилом Рамапосой.

Главной темой встреч политиков должно стать украинское урегулирование. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам Пескова, президент ЮАР сейчас находится на пути к Санкт-Петербургу. Подробности встречи с африканскими политиками будут известны уже после завершения всех обсуждений. Предполагается, что будут рассмотрены новые варианты для сотрудничества.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге прилетели главы шести африканских государств, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.