В Колпинском районе задержали разводивших пенсионерку лжесотрудниц социальной службы

В Колпинском районе 75-летнюю пенсионерку обокрали на миллион рублей. Оказалось, что к пожилой женщине пришли две женщины, представились сотрудницами социальной службы, а позднее похитили у горожанки все сбережения.

Потерпевшая написала заявление в полицию. По нему возбудили уголовное дело по части четвертой статьи 158 УК РФ «Кража».

Специалистам правоохранительных органов уже удалось выйти на подозреваемых. Сейчас по делу проходят ранее судимые жительницы Московской области в возрасте 35 и 44 лет. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Злоумышленниц задержали на основании статьи 91 УПК РФ. В настоящее время с женщинами разбираются, устанавливаются прочие детали случившегося происшествия. Пока не сообщалось, что пенсионерке вернули украденный миллион рублей.