Порт Петербурга сможет наладить сообщение с Венесуэлой

Порт Петербурга сможет наладить сообщение с Венесуэлой
Фото: Baltphoto

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) выяснилось, что сотрудничество с Россией хочет укрепить Венесуэла. Предполагается, что эта страна наладит сообщение с портом Санкт-Петербурга.

Развитие сотрудничества продолжится в сфере морского транспорта. Отдельно будет налажен торговый обмен между Россией и Венесуэлой.

Также для укрепления отношений в судоходной сфере будет пущен авиатранспорт между Петербургом и Каракасом. Сейчас авиасообщение по такой схеме уже налажено от Москвы. Об этом на полях ПМЭФ-2023 рассказала глава венесуэльского минтранса Рамон Селестино Веласкес Арагуаян РИА Новости.

Развитие сообщения между странами приносит пользу: улучшается система как грузовых перевозок, так и пассажирских.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин проведет двустороннюю встречу с главой ЮАР в Санкт-Петербурге.

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