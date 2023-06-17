Кунсткамера заключила новое соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2023

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) соглашение успела «урвать» Кунсткамера — популярный российский музей редкостей. Представители культурного учреждение заключили договор о сотрудничестве с «Газпромом».

Соглашение уже подписали «Газпрома» Алексей Миллер и директор ФГБУН Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН Андрей Головнев, пишет ТАСС.

Уточняется, что, по документам, между учреждениями будет налажено сотрудничества с двух сторон. Работы будут направлены на охранение культурного наследия Санкт-Петербурга и развитие музейного центра. Также отдельный упор будет сделан на реализацию многофункционального социального проекта от «Газпрома».

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