На ПМЭФ-2023 обсудили угрозу электромобилей для энергосистемы

Главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин в субботу, 17 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) высказался о потенциальной угрозе со стороны электромобилей. Новомодные транспортные средства могут навредить мировой энергосистеме.

Риск несет рост количества электромобилей. Главная проблема в том, что сейчас критически важно будет наращивать инвестиции и поставки зеленой энергии. Это может вызвать некоторые трудности, пишут РИА Новости.

Также в июне глава «Роснефти» выступил с докладами о неустойчивости мировой финансовой и экономической системы. По мнению Сечина, текущему положению дел может многое угрожать, поэтому важно предпринимать действия по сохранению благоприятной обстановки.

Ранее сообщалось, что электромобили производимые в Санкт-Петербурге будут отправлять на Алтай для тестирования.