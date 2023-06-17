Для российских университетов могут утвердить KPI

Для российских университетов могут утвердить KPI
Фото: Baltphоto

Президент России Владимир Путин предложил сформировать ключевые показатели эффективности для вузов и сузов страны. Предполагается, что это поможет повысить ориентированность образовательных учреждений на результат.

По мнению главы государства, KPI должен улучшить работу системы. В первую очередь будет анализироваться и оцениваться качество занятости выпускников. В дальнейшем на основе полученных сведений удастся составить рейтинги учебных заведений профессионального образования.

Также Владимир Путин предложил каждый год составлять прогнозы потребности в кадрах на уровне всей экономики сроком на пять лет. Это поможет зафиксировать тренды и запросы рынка труда. Вопрос был поднят в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023). Трансляция мероприятия доступна на Rutube.

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