В Петербурге вынесли приговор медсестре после тяжелого травмирования сироты-инвалида

Суд в Петербурге признал виновной медсестру больницы, где проходила лечение девочка-сирота с инвалидностью. Из-за недосмотра взрослых пятилетний ребенок упал с шестого этажа.

В Петербурге рассмотрели уголовные дела по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) в отношении медсестры одного из домов-интернатов для особенных детей Красносельского района.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, в апреле 2022 года пятилетняя девочка-сирота с инвалидностью проходила лечение в медицинском учреждении. Из-за особенностей развития за ребенком нужно было осуществлять особый уход и контроль. Однако женщина отлучилась, из-за чего девочка вышла на балкон и упала с шестого этажа. Ребенок получил тяжкий вред здоровью.

Фигурантка дела получила наказание в виде ограничения свободы на срок четыре месяца. Ей также нужно будет выплатить 80 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.