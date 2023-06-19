Спортсмен Александр Хютте отправится в колонию за избиение соседей в лифте Петербурга

Четырёхкратный чемпион России в беге на короткие дистанции Александр Хютте получил наказание за свое неспортивное поведение в Петербурге. Так, мужчина отправил в больницу с черепно-мозговыми травмами двух соседей, которые на свою беду зашли в лифт дома на Приморском проспекте.

Приморский районный суд назначил спортсмену Александру Хютте наказание в виде двух лет колонии по делу п.д ч.2 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов, в мае прошлого года Хютте избил двух соседей, которые зашли в лифт дома по Приморскому проспекту. Одному из пострадавших был причинен тяжкий вред здоровью. Свою вину спортсмен признал частично.

Хютте также теперь должен выплатить 40 221 рубль за материальный вред, а за компенсацию вреда морального — 450 тысяч рублей.