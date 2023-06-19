Уборка мусора, озеленение и помощь приставам: куда пойдут работать летом юные петербуржцы

Летние каникулы для некоторых школьников — повод попробовать заработать собственным трудом на «хотелки» и карманные расходы. В Петербурге за этот сезон планируют трудоустроить 14300 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Вакансии довольно своеобразные, ведь главная задача центра занятости населения «приучить ребят к труду».

Сбор мусора и озеленение

Школьникам часто из-за отсутствия опыта (что ожидаемо из-за повседневной занятости в школе и законодательства) предлагают не самую высококлассную, но полезную для общества работу. Так, ребят трудоустраивают в парки и зеленые зоны для прополки клумб и кустарников — «звездами» среди работодателей являются Ботанический сад Петра Великого, музей-заповедник Царское Село и выставочный комплекс «Сестрорецкий рубеж». Если кому-то повезет чуть меньше, то вместо копания в земле, нужно будет покопаться в мусоре — его необходимо вытряхать и собирать из урн и с тех же зеленных территорий.

Заполнение документов и карточек

«Сидячая» работа так же есть. Набирать текст на компьютере, вносить данные в карточки и помогать в офисном делопроизводстве предлагают в школах, библиотеках, подростково-молодежных клубах. Однако есть и более специфические для подростков места. Например, налоговые инспекции и отделы судебных приставов.

Оплата подросткового труда

Часто девушки и юноши выбирают такой способ заработка на один, максимум два месяца. Однако, конечно, есть и более стойкие работники. При этом надеяться на «золотые горы» не стоит — рабочий день составляет четыре часа, из-за чего и зарплата получается соответствующая.

«Зарплатные ожидания молодого поколения высокие, но мы компенсируем сравнительно небольшую оплату созданием рабочих мест недалеко от дома», — отметили в пресс-службе Центра занятости населения Санкт-Петербурга.

В период летних каникул зарплата составляет 11 750 рублей в месяц. Также начисляется материальная поддержка от Службы занятости населения за полностью отработанный месяц — 1 500 рублей.

Как трудоустроиться?

Для трудоустройства у юного работника должна быть подтвержденная учетная запись на Госуслугах, а также регистрация на портале «Работа России». Здесь в личном кабинете подросток может разместить резюме подать заявление на содействие в поиске работы. Если такой способ кажется слишком сложным, можно лично обратиться в Службу занятости, сотрудники которой помогут решить возникшие вопросы.