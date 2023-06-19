Родственники опознали тело утонувшего брата основателя группы Cream Soda

Родственники опознали тело утонувшего брата основателя группы Cream Soda
Фото: Baltphoto

Под Ярославлем нашли тело брата погибшего основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова. Поиски Романа продолжались с марта текущего года.

Тело Романа Свиргунова, который провалился под лед вместе со своим братом, сооснователем группы Cream Soda Дмитрием, обнаружили в реке под Ярославлем. Об этом сообщили в СУСК России по региону журналистам агентства РИА Новости. Мужчина числился без вести пропавшим с 20 марта.

Труп выловили в Волге в районе деревни Новые Ченцы. При себе у погибшего был паспорт. Кроме того, 17 июня погибшего опознали родственники.

Напомним, что трагедия произошла 20 марта. Братья в компании друзей отдыхали на берегу Волги, а потом пошли домой по тонкому льду — тогда провалились четыре человека. Роман Свиргунов числился последним пропавшим.

Ранее стало известно, что школьник чуть не сгорел заживо после отдыха на берегу карьера Мяглово.

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