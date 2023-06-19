Очередь на жилье для семей с детьми-инвалидами в Петербурге запланировали закрыть за 2 млрд рублей

В Петербурге выделили 1,94 млрд рублей на социальные выплаты для семей с детьми-инвалидами. Льготу можно будет потратить на приобретение жилья.

Из бюджета Петербурга дополнительно выделили 1,94 млрд рублей на реализацию программы по улучшению жилищных условий семей с детьми-инвалидами. Эти деньги будут разделены между порядка 200 льготников, которые смогут почти на 10 млн рублей построить дом или приобрести новую квартиру.

«Выделенные средства позволят полностью ликвидировать очередь для этой социально незащищенной категории горожан», — пообещали в пресс-службе городской администрации.

Ранее петербуржцам разрешили тратить материнский капитал на добровольное медицинское страхование ребёнка и получение им платных медуслуг. Нововведения связаны с решением расширить сферу применения социальной выплаты.