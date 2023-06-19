Застройщики заметили неожиданный тренд на первичном рынке Петербурга

Сезонный спад интереса на новостройки Петербурга и Ленобласти неожиданно сменился обратной потребительской реакцией — май принес застройщикам на 2,5% больше сделок, чем в апреле.

На первичном рынке Петербурга и Ленобласти увеличилось количество продаваемых квартир, хотя для теплого сезона такая тенденция неактуальна. Как отметили в компании «Петербургской недвижимости», данные которой предоставило издание «РБК», в мае количество сделок было на 2,5% больше, нежели в апреле этого же года.

Эксперты поясняют, что в мае традиционно из-за праздников спрос на покупку квартир в новостройках стабильно падает в среднем на 15%. Прийти к небольшому, но нехарактерному росту «помогли» изменения от Центробанка — в июне ожидалось повышение суммы первоначального взноса по ипотеке.

Отметим, что изменения действительно ввели — теперь банкам стоит учитывать коэффициенты рисков для ипотечных кредитов с первоначальным взносом менее 20%.