Велосипедист скончался под колесами каршеринга на «зебре» по проспекту Непокоренных

Велосипедист скончался под колесами каршеринга на &#171;зебре&#187; по проспекту Непокоренных
Фото: Baltphoto

Петербургские полицейские проводят проверку после смертельного ДТП на проспекте Непокоренных. Так, на пешеходном переходе задавили велосипедиста, который не успел увернуться от водителя каршеринга.

В понедельник, 19 июня, у дома 13, корпус 7 по проспекту Непокоренных случилось страшное ДТП. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, 25-летний водитель на каршеринговом автомобиле «Хавал» сбил велосипедиста, который проезжал по пешеходному переходу. Столкновения избежать не удалось.

«В результате ДТП велосипедист от полученных травм скончался на месте. Личность погибшего мужчины не установлена, на вид ему около 25 лет», — отметили в пресс-службе полиции.

В настоящий момент проводится проверка. Все детали и причины случившегося устанавливают стражи порядка.

Ране стало известно, что родственники опознали тело утонувшего брата основателя группы Cream Soda.

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