Метро и автобусы Петербурга сделают бесплатными для ветеранов в годовщину ВОВ

Метро и автобусы Петербурга сделают бесплатными для ветеранов в годовщину ВОВ
Фото: Baltphoto

В четверг, 22 июня, в Санкт-Петербурге введут небольшой бонус для ветеранов в честь годовщины Великой Отечественной войны. На эту дату общественный транспорт сделают бесплатным для участников ВОВ и детей войны.

Платить не нужно будет как за наземный транспорт, так и за подземный. Бесплатными будут метро, автобусы, трамваи и троллейбусы. При этом для получения льготы ветеранам нужно будет иметь при себе удостоверение для каждой категории граждан или к медалям.

Право бесплатного проезда предоставят инвалидам и ветеранам ВОВ, детям-узникам концлагерей, и гетто, созданных фашистами и их союзниками, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Напомним, что такая мера поддержки предоставляется ежегодно на основании Социального кодекса северной столицы. При этом во все остальные дни года защитники Отечества все равно вынуждены оплачивать проезд.

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