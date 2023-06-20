Командира сгоревшего в Шереметьево в 2019 году самолета отправили в колонию

В России суд вынес обвинительный приговор в отношении командира сгоревшего в 2019 году в аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet. Мужчину приговорили к шести годам лишения свободы за причастность к трагедии, в которой погиб 41 человек.

Мужчина проходил по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. По итогу доказательная база против командира оказалась достаточной, чтобы признать его вину. Нарушителя направили в колонию-поселение, пишут РИА Новости.

Напомним, что вечером 5 мая 2019 года в московском аэропорту Шереметьево из-за пожара совершил экстренную посадку борт «Аэрофлота» SU 1492. Самолет, направляющийся в Мурманск, полностью охватил огонь.

По данным Следственного комитета России, на борту самолета находились 78 человек, 41 из которых погибли. Среди жертв оказалось 40 пассажиров и один член экипажа.