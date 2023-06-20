Эксперт раскрыла секреты метода печатания кожи

Эксперт раскрыла секреты метода печатания кожи
Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

Российские ученые научились печатать кожу человека из биобумаги и биочернил. Такой аналог реального органа абсолютно функционален и может помочь в лечении многих болезней и исправлении особенностей организма.

Биочернила содержат в себе клетки или клеточные сфероиды, которые печатают на биобумаге. Та в свою очередь представляет из себя имитацию настоящей кожи.

Все необходимой для создания указанных элементов берут из биоматериала человека, для которого будет использована напечатанная кожа. Можно взять совсем немного, а позднее уже в лабораторных условиях нарастить клетки для промышленных объемов. Об этом младший научный сотрудник, аспирант Института регенеративной медицины Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Полина Бикмулина рассказала в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Кожу напечатать могут всего за десять минут, а польза от нее будет просто колоссальной. Например, она может помочь пациентам с обширными ожогами.

кожа медицина ученые


 

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