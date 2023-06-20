Пьяный прохожий избил пенсионерку в Павловском парке

В Санкт-Петербурге во вторник, 20 июня, в музее-заповеднике Павловский парк 57-летний нетрезвый мужчина напал на 69-летнюю женщину. Сначала он пытался с ней заговорить, но та попросила не мешать ее отдыху. Такая просьба была воспринята негативно.

Пенсионерка отдыхала возле пруда в указанном парке, где ее и избили. Мужчина повалил женщину на землю и нанес ей несколько ударов руками и ногами по голове и в область живота. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На случившееся отреагировали неравнодушные прохожие. О факте избиения они доложили работникам парка, которые вызвали на место происшествия наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

В настоящее время злоумышленника уже доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Информации о возбуждении уголовного дела по факту случившегося пока не поступало. Известно, что потерпевшей потребовалась медицинская помощь.