«Главстрой Санкт-Петербург» приглашает на бесплатные экскурсии в Юнтоловский заказник и Шуваловский парк

Девелоперская компания «Главстрой Санкт-Петербург» открывает второй сезон экскурсий по главным городским паркам, расположенным вблизи экорайона «Юнтолово» и жилого комплекса «Северная долина», — Юнтоловскому заказнику и Шуваловскому парку. Все экскурсии проводятся на бесплатной основе и ориентированы на популяризацию исторических и экологических мест нашего города.

В 1990 году Юнтоловский заказник в Приморском районе Петербурга был объявлен объектом природной ценности, а затем и особо охраняемой государством территорией. Эту землю по праву можно назвать сохранившимся уголком дикой природы. Удивительно, но в 10 километрах от центра города, в лесной чаще и сейчас можно увидеть более 100 видов птиц и растений, в том числе редких, занесённых в Красную книгу. У жителей экорайона «Юнтолово» в Приморском районе есть такая возможность, ведь новый комфортный квартал находится буквально в двух шагах от Юнтоловского заказника.

Орнитологические экскурсии в Юнтоловском заказнике помогут жителям и гостям экорайона «Юнтолово» познакомиться с многообразием пернатых, живущих в Петербурге. Опытные гиды-орнитологи, расскажут о значении птиц в природе и жизни человека, научат их различать визуально и по голосам.

Другой цикл экскурсий с уклоном в историю, компания «Главстрой Санкт-Петербург» запустила в Шуваловском парке, рядом с жилым комплексом «Северная долина». Тенистые аллеи, озера, плодородная почва — поводов заинтересоваться территорией, которая сегодня зовется Парнас, всегда было предостаточно. Многочисленные поселения располагались здесь еще с начала XVI века, а на склонах строили свои имения шведские помещики задолго до Северной войны. Российская история Парнаса начинается в XVIII веке.

Сегодня «Северная долина» по праву считается лицом и флагманом района, а ее жители пишут уже историю XXI века. На 270 га «Главстрой Санкт-Петербург» возводит настоящий город в городе – район с современными школами и детскими садами, новыми широкими дорогами и рекреационными пространствами.

Участники экскурсии познакомятся с удивительной историей данных мест, посетив главную жемчужину севера Петербурга, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО — Шуваловский парк. Загадочные и атмосферные уголки парка хранят воспоминания об удивительных историях далекого прошлого, которые связаны с родом Шуваловых, Наполеоном, садовым мастером Эрлером и поэтом Александром Блоком.

Экскурсии проводятся по выходным. Все желающие могут записаться через форму обратной связи в социальных сетях экорайона «Юнтолово» и жилого комплекса «Северная долина».

Напомним, что первый сезон социального проекта «Главстрой Санкт-Петербург» стартовал летом 2022 года. За это время экскурсии посетили более 450 человек.