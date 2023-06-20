«Главстрой Санкт-Петербург» приглашает на бесплатные экскурсии в Юнтоловский заказник и Шуваловский парк

Девелоперская компания «Главстрой Санкт-Петербург» открывает второй сезон экскурсий по главным городским паркам, расположенным вблизи экорайона «Юнтолово» и жилого комплекса «Северная долина», — Юнтоловскому заказнику и Шуваловскому парку. Все экскурсии проводятся на бесплатной основе и ориентированы на популяризацию исторических и экологических мест нашего города.
Орнитологические экскурсии в Юнтоловском заказнике помогут жителям и гостям экорайона «Юнтолово» познакомиться с многообразием пернатых, живущих в Петербурге. Опытные гиды-орнитологи, расскажут о значении птиц в природе и жизни человека, научат их различать визуально и по голосам.
Другой цикл экскурсий с уклоном в историю, компания «Главстрой Санкт-Петербург» запустила в Шуваловском парке, рядом с жилым комплексом «Северная долина». Тенистые аллеи, озера, плодородная почва — поводов заинтересоваться территорией, которая сегодня зовется Парнас, всегда было предостаточно. Многочисленные поселения располагались здесь еще с начала XVI века, а на склонах строили свои имения шведские помещики задолго до Северной войны. Российская история Парнаса начинается в XVIII веке.
Сегодня «Северная долина» по праву считается лицом и флагманом района, а ее жители пишут уже историю XXI века. На 270 га «Главстрой Санкт-Петербург» возводит настоящий город в городе – район с современными школами и детскими садами, новыми широкими дорогами и рекреационными пространствами.
Экскурсии проводятся по выходным. Все желающие могут записаться через форму обратной связи в социальных сетях экорайона «Юнтолово» и жилого комплекса «Северная долина».
Напомним, что первый сезон социального проекта «Главстрой Санкт-Петербург» стартовал летом 2022 года. За это время экскурсии посетили более 450 человек.