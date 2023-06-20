В вузах Петербурга начнут изучать искусственный интеллект

В России в деятельность высших учебных заведений включат модуль «Системы искусственного интеллекта». Нововведение будет применено уже со следующего учебного года 2023-2024.
Модуль добавят в образовательные программы крупных университетов. Искусственный интеллект должны внедрить в деятельность в том числе и вузов Санкт-Петербурга. Gazeta.spb разобралась, что именно будет представлять из себя такая корректировка.
Что за «модуль»?
В систему образования добавят новое направление обучения, которое будет представлено самостоятельным курсом для студентов разных сфер подготовки. Всем учащимся предложат пройти в рамках модуля 72 часа обучения. Соответствующая информация следует из письма Министерства образования России, опубликованного в открытом доступе на портале федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.
Из общего количества академических часов 34 будут выполнены в виде аудиторной работы. Еще 18 часов — практика, а остальные 20 часов — самостоятельная работа студентов.
Чему будут учить?
Указанный модуль будет посвящен развитию в сфере программирования с использованием искусственного интеллекта. В модуль войдут разные дисциплины: «Основы программирования на Python», «Математический анализ», «Линейная алгебра» и «Теория вероятностей и математическая статистика».
Предусмотрены разные уровни подготовки. Студенты технических и нетехнических специальностей могут освоить программу «базово», «продвинуто» или «экспертно».
Также после прохождения модуля будет проводиться промежуточная аттестация по освоенному материалу. Ее введут в форме обычного зачета на основе балльной системы. Чтобы предмет считался освоенным, нужно будет набрать от 59 баллов.