В вузах Петербурга начнут изучать искусственный интеллект

В России в деятельность высших учебных заведений включат модуль «‎Системы искусственного интеллекта». Нововведение будет применено уже со следующего учебного года 2023-2024.

Модуль добавят в образовательные программы крупных университетов. Искусственный интеллект должны внедрить в деятельность в том числе и вузов Санкт-Петербурга. Gazeta.spb разобралась, что именно будет представлять из себя такая корректировка.

Что за ‎«‎модуль»?

В систему образования добавят новое направление обучения, которое будет представлено самостоятельным курсом для студентов разных сфер подготовки. Всем учащимся предложат пройти в рамках модуля 72 часа обучения. Соответствующая информация следует из письма Министерства образования России, опубликованного в открытом доступе на портале федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.

Из общего количества академических часов 34 будут выполнены в виде аудиторной работы. Еще 18 часов — практика, а остальные 20 часов — самостоятельная работа студентов.

Чему будут учить?

Указанный модуль будет посвящен развитию в сфере программирования с использованием искусственного интеллекта. В модуль войдут разные дисциплины: «‎Основы программирования на Python», «‎Математический анализ», «‎Линейная алгебра» и «‎Теория вероятностей и математическая статистика».

Предусмотрены разные уровни подготовки. Студенты технических и нетехнических специальностей могут освоить программу «‎базово», «‎продвинуто» или «экспертно».

Также после прохождения модуля будет проводиться промежуточная аттестация по освоенному материалу. Ее введут в форме обычного зачета на основе балльной системы. Чтобы предмет считался освоенным, нужно будет набрать от 59 баллов.