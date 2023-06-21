Маршруты автобусов Петербурга изменят на время военно-морского салона

В Санкт-Петербурге со среды, 21 июня, стартовал XI Международный военно-морской салон. Из-за него в городе изменят трассы автобусных маршрутов №1Кр и №3Кр. Корректировки будут действовать 24 и 25 июня.

В указанные дни автобус по маршруту №1Кр будет следовать от конечной остановки «Кронштадт, Ленинградская пристань» по действующей трассе до улицы Мартынова. Дальше он пойдет по проспекту Ленина до конечной остановки «Улица Мартынова».

Маршрут автобуса №3Кр 24 и 25 июня будет пролегать от конечной остановки «Кронштадт, Ленинградская пристань» по действующей трассе до Интернациональной улицы. Дальше он следует по Советской улице, проспекту Ленина и по действующей трассе до конечной остановки «Квартал 19Б». Об этом рассказали в пресс-службе Правительства Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на время ремонтных работ ограничат движение в двух районах города с 23 июня.