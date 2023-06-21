МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Петербурге

В Санкт-Петербурге на четверг, 22 июня, ожидается серьезное ухудшение погодных условий. Жителям и гостям северной столицы России следует готовиться к грозам, ливню и граду. Также возможно усиление ветра до 18 метров в секунду.

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», плохая погода будет фиксироваться по всему городу. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Позднее летняя теплая погода вновь должна вернуться в культурную столицу. Затяжных дождей пока не предвидится.

Ранее сообщалось, что главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов высказался о том, что погода текущего июня 2023 года настолько жаркая, что почти бьет рекорды 1966 года. Также в центре города было критично сухо: дождей не было всю вторую декаду, так что ливень в четверг сможет только пойти на пользу.