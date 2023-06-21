Виадук высокоскоростной магистрали отстроят в Ленобласти

В Ленинградской области продолжается реализация проекта высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург (ВСМ). Участок трассы проложат в регионе в виде виадука.

Виадук возведут на территории Лисинского заказника. Его суммарная протяженность составит порядка семи километров. При этом стоит учитывать, что общая длина ВСМ будет оцениваться после завершения всех работ в 76 километров.

Специалисты построят виадук выше деревьев, чтобы не повредить природу. Такое вариант нельзя назвать дешевым, но все же в регионе его согласовали, дабы не навредить заказнику. Об этом рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко «Ведомостям».

Также в настоящее время обсуждается продление ВСМ из Москвы до Петербурга до Минска.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге новую трассу планируют продолжить прямо через охраняемый парк.