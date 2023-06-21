Россиянам напомнили о правилах безопасности во время путешествий

Чтобы летнее путешествие прошло гладко, важно помнить о простых правилах, которые нужно соблюдать в поездке. Во время отпуска стоит пристально следить за своим здоровьем: болезнь может все испортить. Также отдельное внимание нужно уделить питанию. Разбираемся, как провести путешествие так, чтобы вернуться из него только с положительными эмоциями.

Профилактика болезней

Многие россияне выбирают для отдыха южные курортные города. Солнце радует, но стоит помнить, что теплый влажный климат способствует длительному выживанию микроорганизмов в окружающей среде. То есть на юге всегда будет больше риск заразиться инфекционными или паразитарными заболеваниями.

Чаще всего они передаются через воду или насекомых. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Чтобы избежать заражения, нужно купаться только в специально отведенных для этого местах. Против надоедливых и опасных москитов и клещей нужно использоваться защитные спреи. Также важно избегать общения с зараженными людьми.

Питание

Многие опасности может таить в себе еда. На жаре все быстро портится, так что можно случайно отравиться или заразиться чем-то, что завелось в пище за время простоя.

В качестве профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний важно употреблять только ту пищу, в качестве которой вы уверены. Фрукты и овощи перед употреблением нужно хорошенько промывать, а мясо и рыбу — подвергать термической обработке.

Экзотические манящие, но неизвестного происхождения продукты есть не стоит. Лучше отдать предпочтение проверенной еде.

Также важно помнить, что в случае проявления проблем со здоровьем требуется оперативно обратиться за медицинской помощью. Промедление может стоить жизни.