Саммит «Россия-Африка» ограничит автомобилистов из Шушар

В Петербурге в конце июля пройдет саммит, посвященный развитию российско-африканских отношений. Однако пока чиновники и другие первые лица будут налаживать новые контакты и подписывать договоры, обычные» петербуржцы будут стоять в пробках и гадать, как вовремя добраться на личном или общественном транспорте до пункта назначения.

Ограничения на выезде в поселок Шушары

Автомобилистам в Шушарах придется побороться за выезд из поселка 26 и 27 июля. Так, проезд ограничат с 08:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00. Из-за этого время, проведенное в пробке на данном участке, может достигать двух часов, предупреждают в пресс-службе петербургского Медиацентра.

Как быстрее уехать из поселка?

местным жителям предлагают добираться до Петербурга на автобусах № (385) А и Б. Также утром можно доехать до станции метро «Купчино» на автобусах № 196, 197, 197А, 388, 521. До станции «Звезная» курсируют маршруты под номерами №179, 192.

Вечером от станции «Звездная» проследуют автобусы №№ 179, 192, 197А, а до станции метро «Шушары» с остановки на Московском шоссе можно доехать на автобусе № 197А.

Причина нововведений

Отметим, что ранее саммит «Россия-Африка» был запланирован на 26-29 июня, однако сроки проведения мероприятия передвинули. Теперь новые перспективные направления для взаимодействия с африканскими странами будут обсуждаться с 27 по 28 июля. На мероприятии, которое организуют в КВЦ «Экспофорум», будет присутствовать президент России Владимир Путин.