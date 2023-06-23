Биолог рассказал, как не стать жертвой змеиных «свадеб» в лесах

Биолог Павел Глазков рассказал о правилах поведения в лесах. В настоящий момент отдыхающие могут встретиться со змеями, которые выползают из своих укрытий искать себе пару.

Отправляясь в лес, стоит подумать заранее о своем «походном» одеянии. Дело в том, что в настоящее время в зеленых зонах активизировались змеи, которые выползают погреться на солнышке. Чтобы встреча с пресмыкающимся прошла безболезненно, нужно соблюдать простые правила.

Как рассказал биолог Павел Глазков журналистам телеканала «Санкт-Петербург», перед прогулкой в лес обязательно нужно надеть резиновые сапоги. Также если встреча со змеей все же состоялась, ее нельзя ловить.

Глазков также отметил, что змеи сейчас особенно активны из-за поиска партнера. Самка ползает по окрестностям, оставляя феромоны, по которым ее находят около пяти-семи самцов. Такие «заигрывания» биолог назвал «змеиными свадьбами».